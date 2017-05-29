На территории Североморского кадетского корпуса состоялось торжественное открытие памятника «Ботик Петра Первого «Святой Николай»

Памятник стал подарком кадетам от командующего Северным флотом. Вице-адмирал Николай Евменов поздравил ребят с этим значимым событием в преддверии 1 июня - 284-й годовщины со Дня образования СФ, вручил дарственное свидетельство на право владения памятником и напомнил историю легендарного ботика.

- Символично, что мы проводим это мероприятие в Североморске, в столице Северного флота, в этом учебном заведении, которое ориентирует молодых людей в будущем выбрать себе профессию флотского офицера. Не случайно и то, что все это происходит накануне 1 июня. Со дня своего образования - с навигатской школы, образования кадетских корпусов - кадеты показали себя как цвет нации не только в морском деле, не только как офицеры вооруженных сил российской, русской, советской армии, они показали себя как ведущие государственные деятели, деятели науки, культуры, искусства, - подчеркнул Николай Анатольевич.

Поздравить кадетов пришли министр образования и науки Мурманской области Наталья Карпенко, глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов, ведущий инспектор Минобороны России вице-адмирал Алексей Максимчук, заместитель командующего СФ по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. И даже сам Петр Великий зачитал императорский указ.

Наталья Карпенко подчеркнула, что Североморский кадетский корпус - на данный момент ведущая образовательная организация в области, которая занимается воспитанием будущих защитников Отечества - и поэтому достойна оказанной чести.

- В Североморске очень много памятников, причем они в основном связаны с боевой историей, Великой Отечественной войной, армией и флотом. И вот Североморск прирос ещё одним замечательным памятником, который тоже символизирует историю флота Российского. - сказал глава ЗАТО Александр Абрамов. - Я даже не сомневаюсь, что кадеты будут следить за ним, и все, кто приходит на эту территорию всегда будут видеть памятник ухоженным, с вычищенной палубой. Уже было сказано, что ботик Петра Первого стал основой флота, и хотелось бы пожелать, чтобы у кадетского корпуса тоже был свой если не флот, то хотя бы флотилия. Чтобы этот корабль стал первым и прирос настоящими кораблями, на которых кадеты проходили бы практику, изучали морское дело. Я поздравляю с праздником, большое спасибо Николаю Анатольевичу Евменову, командующему Северным флотом, за такой замечательный подарок и кадетскому корпусу, и городу.

Открытый на территории кадетского корпуса памятник - копия деревянного ботика Петра Первого, известного как «дедушка русского флота» и сохранившегося до наших дней в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. За основу памятника в Североморске был взят шестивесельный ял, он был восстановлен и достроен силами военнослужащих СФ.

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.