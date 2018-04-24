Отдел ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО город Североморск и город Островной информирует граждан о том, что с 25 апреля по 29 апреля 2018 года на территории Североморского района будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажирские перевозки».



Мероприятие направлено на профилактику аварийности, выявление и пересечение нарушений правил дорожного движения РФ и действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа, обеспечение безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.



Главную роль в период проведения мероприятия будут играть рейды по выявлению и пресечению нарушений среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по заказу.



Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных правилами дорожного движения и действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа, прохождению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению водителями режима труда и отдыха.



Госавтоинспекция Североморска обращается к гражданам: если вы оказались свидетелями нарушений правил дорожного движения водителями транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров, легковым такси, не оставайтесь равнодушными к совершенному правонарушению. Ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить дорожно-транспортное происшествие, в результате которого могут пострадать или погибнуть люди. О правонарушениях, очевидцами которых вы стали, можете сообщить в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО город Североморск и город Островной по телефону: 8 (81537) 5-15-90 или 02.