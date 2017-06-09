На территории штаба Северного флота прошла плановая тренировка по антитеррору

Сегодня на территории штаба Северного флота прошла плановая тренировка личного состава центра обеспечения управления СФ. Подобные тренировки проходят на регулярной основе. Военнослужащие роты охраны в очередной раз отработали организацию обороны объекта по отражению условной террористической атаки.

Цель тренировки — совершенствование тактики противодействия условным террористам на наиболее опасных участках охраняемого периметра.

При проведении тренировки применялись холостые боеприпасы к автоматам Калашникова АК-74 и средства имитации – ручные дымовые гранаты РГД-2Б.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также состоялась проверка дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба флота.