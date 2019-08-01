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Мурманская область. Арктика01.08.19 07:15

На территории СЗФО выявлены 107 «чёрных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам

В первом полугодии 2019 года отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России выявил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 107 «чёрных кредиторов» - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам. Больше всего нелегальных кредиторов найдено в Санкт-Петербурге (27), в Архангельской (26) и Вологодской областях (20). В Ленинградской и Мурманской областях, а также в Республике Коми выявлено по три нелегальных кредитора.

В Санкт-Петербурге выявлен также нелегальный форекс-дилер, а в Калининградской области - незаконные пункты обмена валюты, которые действовали без лицензии.

Кроме того, выявлено 12 организаций с признаками финансовых пирамид - они незаконно привлекали деньги жителей СЗФО: 8 таких организаций находились в Санкт-Петербурге, ещё по две - в Калининградской и Вологодской областях.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, всего по обращениям, направленным СЗ ГУ в правоохранительные органы, органы прокуратуры и исполнительной власти, за полгода возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.  В Петербурге и Калининграде возбуждено два дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам деятельности «финансовых пирамид». В Архангельской области по фактам незаконной массовой выдачи потребительских займов возбуждено два дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении двух физических лиц, которые потенциально могли получить доход 23 млн рублей и 10 млн рублей.

Приняты и другие меры реагирования. Направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов нелегальных финансовых организаций, по 7 эпизодам рассматривается возможность исключения недобросовестных юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Всего в первом полугодии 2019 года СЗГУ направило в правоохранительные и контролирующие органы 200 писем с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечению к ответственности их владельцев и руководителей.

«Тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД, Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. В первом полугодии этого года были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы», – отметил заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия. Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Одним из основных источников информации о нелегалах служат обращения граждан. «Активность граждан постоянно растет: люди не только жалуются  на мошенников, но и информируют о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе. Призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них в Банк России», – говорит Алина Газалова.

На сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.

 

 

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