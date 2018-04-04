На территории Восточного рудника проводят принудительный спуск лавин!

5 апреля с 12.00 и до завершения в Хибинах планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавинных очагах №№ 48А1, 48Б, 48В (на территории Восточного рудника).

А с 18.00 до завершения планируется проведение работ по активному воздействию на снежный покров в лавиноопасной зоне «B» (на территории Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»).

Будьте внимательны, соблюдайте осторожность! В опасную зону не заходить!

Телефоны дежурных: ЕДДС г.Кировска 8(815-31) 5-57-89 и Мурманский АКАСЦ МЧС России 8(815-31) 5-88-95.