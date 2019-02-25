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Мурманская область. Арктика25.02.19 16:55

На территории всех муниципалитетов должен быть введён режим «повышенного внимания и контроля» за работой управляющих компаний - губернатор

Качество уборки дорог и дворов городов и посёлков Мурманской области – сегодня снова тема номер один оперативного совещания в региональном правительстве. Губернатор Марина Ковтун обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что выход из дома для многих сейчас, после снегопадов и оттепели, – «квест повышенной сложности».

«Это уже вопрос безопасности. Поэтому на территории всех муниципалитетов должен быть введён режим «повышенного внимания и контроля» за работой управляющих компаний», – дала поручение глава региона.

Марина Ковтун потребовала от руководителей администраций муниципалитетов взять под личный контроль своевременную очистку придомовых территорий, крыш зданий от снега и наледи, провести рейды во дворах с участием органов муниципального жилконтроля и самих управляющих организаций.

Отдельные поручения прозвучали в адрес руководства Кандалакшского и Кольского районов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Мончегорска и Североморска: поток писем и обращений из этих муниципалитетов самый активный.

Как сообщила главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова, для оперативного принятия мер и организации проверок все обращения, поступающие в Государственную жилищную инспекцию от северян, направляются в администрации муниципалитетов и городских округов. Однако, по словам руководителя Госжилинспекции, не все обращения удается своевременно отработать – граждане забывают указывать собственные адреса, таких сообщений на данный момент 200 из 400.

Алёна Кузнецова также отметила, что инспекция неоднократно поднимала вопрос усиления контроля со стороны администраций муниципальных образований за деятельностью лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, но улучшения ситуации не наблюдается.

Губернатор Марина Ковтун напомнила, что активная позиция жильцов и контроль местных администраций в таких случаях вынуждают управляющие компании работать эффективнее. Глава региона дала поручение Госжилинспекции Мурманской области проработать вопрос ужесточения лицензионных требований для обслуживающих жилфонд организаций, чтобы при выдаче документов, в частности, учитывалось бы наличие снегоуборочной техники и необходимых для этой работы ресурсов.

 

 

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