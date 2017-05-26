Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл первое в этом году заседание противоэпизоотической комиссии Мурманской области. В ходе заседания рассмотрены вопросы исполнения муниципальными образованиями Мурманской области переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, текущая эпизоотическая ситуация по болезням рыб в водоемах региона, а также тема заноса и распространения птичьего гриппа. В работе заседания приняли участие представители муниципальных образований, а также ряда заинтересованных ведомств и организаций.

По итогам работы комиссии, в частности, решено обязать организации, осуществляющие отлов и содержание безнадзорных животных, информировать комитет по ветеринарии и органы местного самоуправления о нарушениях закона Мурманской области «О содержании животных». Муниципальным образованиям рекомендовано активизировать работу по отлову безнадзорных животных в период активного размножения, учесть в работе опыт администраций ЗАТО г.Североморск и города Кировска.

В связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией на ряде лососевых рек Мурманской области комиссии по определению границ рыбоводных участков рекомендовано приостановить определение границ новых участков, расположенных в бассейнах рек и ручьев, являющихся местом нереста лосося атлантического (сёмги) на территории Мурманской области. На территорию рыбоводных хозяйств Мурманской области не будет допускаться завоз живой рыбы из водоёмов Ленинградской области и Республики Карелия, в которых выявлено наличие паразита рода Gyrodactylus.

Комитетом по ветеринарии и Мурманской области, ПИНРО, Управлением Россельхознадзора по Мурманской области планируется продолжение мониторинга рек и рыбоводных хозяйств области, в том числе на территории природного заказника федерального значения «Туломский». Пользователям рыбопромысловых участков поручено организовать пункты дезинфекции орудий лова и экипировки.

В связи с ухудшением ситуации с птичьим гриппом на территории Российской Федерации комитету по ветеринарии Мурманской области поручено определить меры по охране поголовья птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан и других неспециализированных хозяйствах с недопущением их контакта с синантропными и дикими птицами.