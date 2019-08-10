На Терском берегу планируют построить рыбоперерабатывающий комплекс

В ходе поездки в Терский район глава Мурманской области Андрей Чибис встретился с рыбаками, ведущими промысел в Белом море. У рыбаков накопилось к власти немало вопросов, в основном связанных с законодательными ограничениями промысла.

Так, в 2021 году у поморов заканчивается срок аренды промысловых участков, а обязательным условием для продления аренды по закону становится создание перерабатывающих мощностей. Жалобы рыбаков вызывают также юридические казусы, связанные с квотированием: к примеру, одна сёмга, случайно попавшая в сеть, может стать причиной судебного преследования. Поморы просят предоставить им хотя бы минимальные квоты на сёмгу, чтобы не возникало проблем на пустом месте. Немало трудностей рыбакам доставляет практика «проходных дней», когда вести промысел на море запрещено. Кроме того, в Мурманской области существует запрет на ловлю рыбы сетью для физических лиц, хотя в соседних северных регионах такого ограничения нет.

Разговор рыбаков с врио губернатора с самого начала приобрёл характер обмена конструктивными предложениями. Промысловики готовы и очень хотят присоединиться к инициированной главой региона программе «Наша рыба», в частности, поставлять на областной рынок охлаждённую сельдь. В свою очередь Андрей Чибис предложил силами региона построить на Терском берегу перерабатывающие мощности. Это предложение встретило горячую поддержку промысловиков.

Принято решение проработать проект строительства рыбоперерабатывающего комплекса на беломорском побережье, чтобы дать рыбакам возможность сбывать улов и одновременно сохранить участки после 2021 года.

Проблему излишнего административного давления Андрей Чибис предложил решить по уже опробованному с рыбаками-прибрежниками и океанистами способу - при возникновении трудностей напрямую обращаться к профильному замгубернатора Ольге Кузнецовой и сотрудникам областного Минпрома. Рыбаки сами выдвинули из своего сообщества двух представителей, которые будут осуществлять такие контакты.

Помимо этого, Андрей Чибис заверил рыбаков, что отныне все областные законодательные акты, связанные с распределением квот для беломорских промысловиков, будут проходить личное согласование главы региона, чтобы избежать несправедливости.

«Рыбакам Беломорья нужна особая поддержка. Это поморы, потомки людей, освоивших нашу землю, это исторический вид промысла. Так как это не крупные компании, а артели и индивидуальные предприниматели, которым сложно справляться с многочисленными нюансами отрасли, мы, безусловно, будем им помогать. А они помогут нам пополнить объём и ассортимент в рамках проекта «Наша рыба» рыбой Белого моря. Опыт у нас уже есть, горбуша, которая ловилась здесь, была в магазинах и на рыбной ярмарке. Мы хотим, чтобы рыбаки Беломорья могли активно эту рыбу ловить, сдавать и зарабатывать, а мы имели бы свежую рыбу на наших прилавках», - подчеркнул Андрей Чибис, комментируя итоги встречи.