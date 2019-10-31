На традиционной встрече бизнес-сообщества предприниматели обсудили основные проблемы, влияющие на социально-экономическое развитие региона

Очередная информационная встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области с предпринимателями муниципалитетов прошла в Апатитах.

В рамках встречи перед апатитскими и кировскими предпринимателями выступили представители мурманского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Участникам рассказали о механизмах реабилитации бизнеса при отказе финансовой организации в проведении операций. Вопрос по-прежнему остается крайне актуальным для предпринимателей региона, ведь ситуацию с необоснованными отказами в проведении операций собравшиеся в целом давно оценивают как угрожающую сегменту малого и среднего предпринимательства. Многие клиенты лишаются доступа к банковским услугам просто по ошибке или за незначительные нарушения. Не так давно регулятор ввёл механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из «чёрных списков», тем не менее, участники встречи отмечали, что на практике механизм реализуется не так просто и быстро. В то же время стоит отметить, что в отдельных случаях вина за это может лежать и на отдельных финансово-кредитных учреждениях.

Вторым вопросом встречи стало выступление представителей Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области. В настоящее время учреждения УФСИН по всей области располагают производственными мощностями и трудовыми ресурсами, и готовы сотрудничать с коммерческими организациями в части совместной организации производственной деятельности на базе учреждений исполнения наказаний.

На встрече также были вновь затронуты основные проблемы, влияющие на социально-экономическое развитие региона – «северное удорожание», пенсионная реформа, изменение налогового законодательства и т.д.