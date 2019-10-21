На Траловой улице тушили горящее масло

Сегодня многие ратники, спешащие на работу в Мурманский морской рыбный порт, могли наблюдать картину, как над южной частью первого грузового района, на территории судоверфи, подымаются клубы дыма. Оказывается, в 4.16 (мск) по системе «112» поступила информация о возгорании здания на ул.Траловая, 2.

По прибытию обнаружено, что в одноэтажном строении горит отработанное машинное масло. В связи с сильным задымлением и открытым пламенем, сначала был объявлен ранг 1 бис. В последствии уровень пожара был поднят до второго номера сложности.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Эвакуация не проводилась. Пострадавших, спасенных, погибших нет.

К тушению привлечено 37 человек и 13 ед. техники. Из них 27 человек и 10 единиц техники от МЧС России, сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области.