Мурманская область. Арктика18.10.17 09:59
На трассе «Кола» опрокинулся грузовик с полуприцепом
17 октября в 20.00 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 1230-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола». Произошло опрокидывание грузового автомобиля с полуприцепом. Пожарно-спасательным подразделением, выехавшим на место происшествия, производились работы по стабилизации транспортного средства, оцеплению зоны ДТП и смыва топлива.
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