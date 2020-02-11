На трассе Р-21 «Кола» в районе Мончегорска ограничено движение для большегрузного транспорта

ФКУ Упрдор «Кола» информирует, что с 7 часов 11 февраля ограничено движение для большегрузных автомобилей на участке с 1149 по 1272 км автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области в связи с погодными условиями: обильный мокрый снег с дождём. В течение дня ожидается ухудшение погодных условий.

Просим водителей быть внимательными и, учитывая ограничение движения, переждать непогоду на специальных стоянках вдоль автодороги Р-21 «Кола»: на севере Республики Карелия на 1107, 1058, 1009 и 857 км, со стороны Мурманской области на 1338, 1310, 1301 и 1285 км.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77.