На турбазе «Теремок» состоялась традиционная детская Спартакиада АО «ММТП»

Организатором спортивного праздника выступили Родительский комитет, а также Дом культуры Ленинского округа города Мурманска.

Принять участие в эстафетах, турнирах по мини-футболу и саамскому футболу на берегу реки Тулома приехали как дети портовиков, так и постоянные гости Спартакиады – ученики профильных классов АО «ММТП» гимназии №8. Однако, участники попробовали свои силы не только в традиционных спортивных состязаниях. XIV летняя Спартакиада АО «ММТП» преподнесла массу сюрпризов как для взрослых, так и для самых маленьких гостей праздника.

В этот раз юным спортсменам было предложено проверить свою меткость на огневом рубеже с пейнтбольным ружьем, проявить свои знания и командный дух при прохождении туристической тропы. Для самых маленьких спортсменов аниматоры из Дома культуры Ленинского округа города Мурманска привезли батуты и организовали шоу мыльных пузырей.

По итогам турнира по мини-футболу первенство одержала команда юных портовиков «Торговый порт», серебряным призером стала команда «Броненосец» и замыкает тройку победителей команда «Адреналин». Лучшим игроком по мнению жюри был признан Никита Кобко из команды победителей.

Призовые места в турнире по саамскому футболу распределились следующим образом: 1 место – команда гимназии № 8 «FIFA»; 2 место – команда портовиков «Tiny family»; 3 место – команда гимназии № 8 «Укропчик».

Мастерское владение мячом показала Полина Сердюкова, за что и получила звание лучший игрок турнира.

В новом командном состязании «Туристическая тропа» первое место заняли воспитанники гимназии №8 - «Импульс», второе место – команда «Порт», а бронзовыми призерами стали «Хомячки» - ученики гимназии № 8. Участникам предлагалось пересечь полосу препятствий с шариком в руках, показать свои знания спортивного туризма, а также оказать первую помощь пострадавшему.