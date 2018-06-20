На тяжёлом атомном крейсере «Пётр Великий» организовали для личного состава телепросмотр матчей Чемпионата мира по футболу

Воины-североморцы, активно болевшие за нашу сборную по футболу во время просмотра прямой трансляции матча отборочного тура против команды Египта, разделили радость со всеми россиянами по случаю очередной убедительной победы и гарантированного выхода в четвертьфинал.

Просмотр эфира телеканала «Россия-1» был организован в базах Северного флота на кораблях и судах, не принимающих участие в сбор-походе в Баренцевом море. Все свободные от нарядов военные моряки следили за действиями наших футболистов на Санкт-Петербургском стадионе. Особенно эмоционально просмотр матча проходил на флагмане Северного флота, носящем имя основателя Северной столицы – тяжёлом атомном крейсере «Пётр Великий».

Как сообщает пресс-служба СФ, часть экипажа корабля, не задействованная на дежурствах и вахтах, расположилась в большой кают-компании, где на широкоформатном телевизоре шла трансляция матча. На период показа встречи Россия-Египет были внесены коррективы в установленный на крейсере распорядок дня.