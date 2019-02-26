На участие в I Международном женском форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику» уже заявились более 550 человек

Более 550 заявок из 24 регионов России, а также Норвегии, Финляндии и Швеции подано на участие в I Международном женском форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику». Об этом сегодня на оперативном совещании губернатора Марины Ковтун сообщил министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Как отметил министр, деловая программа включает мероприятия различных форматов: конференции, семинары, бизнес-встречи, выставки, дискуссионные площадки, мастер-классы, посвященные роли женщины в развитии государства и общества. Форум продлится два дня. В день открытия представительницы органов власти, деловых и научных кругов, культуры, общественных и благотворительных организаций примут участие в пленарном заседании. Кроме того, запланировано проведение семинара «Ораторское мастерство», «круглых столов» на темы «Женщины образования и науки» и «Женщины в бизнесе: разрыв стереотипов», «Православная семья. Истоки нравственного воспитания».

В преддверии форума организаторы провели благотворительный забег «Полярные сердца», участниками которого стали 85 человек. Собранные средства передадут в приют для бездомных животных.