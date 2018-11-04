На участках реконструкции автодороги Р-21 Кола перекроют движение в связи с проведением взрывных работ

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 Кола:

- км 1378+000 - км 1381+000;

- подъезд к аэропорту «Мурманск» км 0+000 - км 1+170.

График закрытия движения:

06.11. 2018 г. с 11-00 до 13-00

08.11. 2018 г. с 11-00 до 13-00

09.11. 2018 г. с 11-00 до 13-00

10.11. 2018 г. с 11-00 до 13-00

Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.