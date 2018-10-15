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Мурманская область. Арктика15.10.18 10:33

На участке автодороги Мишуково – Снежногорск запланированы взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 15, 16 и 17 октября запланированы взрывные работы в районе 3-4 км автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск. Работы ведутся в рамках строительства на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

Взрывные работы будут проводиться 15, 16 и 17 октября с 14.15 до 15.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 13.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет до 500 м.

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

Во время производства взрывных работ подаются звуковые сигналы (сирена):

один продолжительный сигнал – предупредительный; подается при вводе опасной зоны, радиус опасной зоны не менее 500 м

два продолжительных – боевой; по этому сигналу проводится взрыв

три коротких – отбой; окончание взрывных работ

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