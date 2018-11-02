На участке автодороги Мишуково – Снежногорск запланированы взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 6, 7 и 11 ноября запланированы взрывные работы в районе автодороги Мишуково – Снежногорск.

В эти дни с 8.00 до 9.30 будет перекрыто движение автотранспорта в районе 3-4 км автомобильной дороги.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 7.00 до 10.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 м.