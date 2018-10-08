На участке автодороги Р-21 «Кола» в районе автоподъезда к аэропорту «Мурманск» планируются взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что в рамках реконструкции на автодороге Р-21 «Кола» км 1378 – км 1381 предусмотрено проведение взрывных работ.

В связи с этим запланировано закрыть движение всех видов транспорта на следующих участках автодорог: км 1+170 автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» (перекресток автодорога Зверосовхоз – автодорога «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» – автодорога Кола) до примыкания автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» к автодороге Р-21 «Кола», а также участка км 1378 до км 1381 автодороги Р-21 «Кола».

Планируемый график закрытия движения: с 11.00 до 13.00 с 8 по 10 октября и с 12 по 14 октября.

Объезд перекрываемых участков осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кола – Зверосовхоз.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по указанным участкам, а также осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.