На участке автодороги Р-21 «Кола» в районе автоподъезда к аэропорту «Мурманск» планируются взрывные работы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что в рамках реконструкции на автодороге Р-21 «Кола» (км 1378 – км 1381) предусмотрено проведение взрывных работ.

В связи с этим запланировано закрыть движение всех видов транспорта на следующих участках автодорог: от пересечения трассы Р-21 «Кола» с подъездной дорогой к аэропорту Мурманска до км 1+170 подъезда к аэропорту «Мурманск» (съезд на п. Зверосовхоз); а также на участке км 1377 до км 1381 автодороги Р-21 «Кола».

Движение всех видов транспорта будет закрыто 3, 4, 5 и 6 марта - с 11 до 13 часов.

Объезд перекрываемых участков осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кола – Зверосовхоз. Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по указанным участкам, а также осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.