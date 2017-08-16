Заместитель губернатора Инна Погребняк посетила с рабочей поездкой второе и третье поликлинические отделения Мурманской областной стоматологической поликлиники. Также в рабочей поездке принял участие региональный министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на укрепление материально-технической базы Мурманской областной стоматологической поликлиники предусмотрены средства областного бюджета на общую сумму порядка 13 млн рублей.

Заместитель главы региона отметила масштабность работ и хозяйственную активность руководства учреждения и выразила уверенность в том, что все планы осуществятся.

На сегодняшний день за счёт средств от приносящей доход деятельности уже выполнены работы по ремонту кабинета для оказания неотложной помощи и санитарного узла с возможностью доступа для маломобильных групп населения в здании на просп. Героев-североморцев, 56.

Также за счёт внебюджетных источников выполняются работы по ремонту здания на ул. Буркова, 17. Учреждением заключены договоры на выполнение ремонтных работ на сумму порядка 6 млн рублей. Буквально в течение двух-трех месяцев будут выполнены внутренние отделочные работы, монтаж новых перегородок, заменены оконные и дверные блоки. Предстоит также полная замена инженерных сетей – водоснабжения, водоотведения, отопления, сетей связи. Кроме того, будут организованы три рабочих места для оказания стоматологической помощи подросткам, что позволит снизить нагрузку в детском стоматологическом отделении.

«Мы будем оказывать всестороннее содействие в этой работе, чтобы жители Мурманска и области получили красивые, просторные медицинские учреждения с современным оборудованием для оказания стоматологической помощи. Мы не закрываем глаза на проблемы, которые не решить в пять минут, но, во всяком случае, мы разработали механизмы их решения и идем по этому пути», – подчеркнула Инна Погребняк.