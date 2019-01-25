На укрепление материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области в 2019 году предусмотрено 4,6 миллиона рублей

Меры по укреплению материально-технической базы ветеринарной службы Мурманской области рассматривались сегодня на заседании регионального правительства. С докладом на эту тему выступил председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин.

Как отмечалось в докладе, в регионе создана материально-техническая база, обеспечивающая эффективное проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, предоставление качественных и доступных ветеринарных услуг населению, а также оперативное осуществление мероприятий при возникновении заразных болезней животных. В частности, создан неснижаемый запас дезсредств, акарицидных и инсектицидных средств; спецодежды. В эксплуатации Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) имеется крематорная установка КР-1000 с мощностью загрузки до 1 тонны. Мурманская облветлаборатория оснащена современным лабораторно-диагностическим оборудованием.

«В 2018 году объём бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы составил порядка 4,9 млн рублей. В 2019 году на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 4,6 миллиона. Мурманской облветлабораторией запланированы проведение текущего ремонта помещений, а также закупка лабораторно-диагностического оборудования. В Мурманской облСББЖ запланированы ремонт сибиреязвенных захоронений и текущий ремонт помещений Североморской городской ветеринарной станции, а также пополнение неснижаемого запаса дезсредств, спецодежды, инвентаря для проведения противоэпизоотических мероприятий», – сообщил Алексей Касаткин.

Как подчеркнул глава ветеринарного ведомства, благодаря высокому уровню материально-технического обеспечения в 2018 году, как и в предыдущие годы, выполнен план противоэпизоотических мероприятий, в полном объеме проведены мониторинговые исследования на особо опасные болезни животных.

«Отрицательные результаты исследований подтверждают эпизоотическое благополучие региона по актуальным для России особо опасным болезням животных: АЧС, бешенство, бруцеллез, грипп птиц, сибирская язва, а также отсутствие случаев заболевания людей болезнями от продукции животного происхождения, подлежащей ветеринарно-санитарной экспертизе», – отметил Алексей Касаткин.