На улицах Алексея Генералова и Горького будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрических сетей будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Алексея Генералова (в районе дома № 3/20) в восточном направлении - с 8 часов 12 августа до 20 часов 13 августа;

– по ½ проезжей части улицы Алексея Генералова (в районе дома № 3/20) в западном направлении - с 8 часов 14 августа до 20 часов 15 августа;

– по улице Горького (в районе дома № 17/14) - с 8 часов 12 августа до 20 часов 17 августа.