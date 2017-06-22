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Мурманская область. Арктика22.06.17 17:08

На улице холодно, но на дорогах Мурманска жарко

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда вместе с представителями СМИ проверил состояние нескольких городских дорог. В их число попала улица Домостроительная, ремонт которой подходит к концу. Глава администрации оценил качество дорожного полотна и ответил на все интересующие журналистов вопросы.

– Такие проверки проводятся регулярно. Они позволяют проконтролировать состояние уличной дорожной сети и определить проблемные участки, а также выявить возможные недостатки в работе подрядчика, – рассказал Андрей Сысоев.

Важно, что на все отремонтированные дороги распространяются гарантийные сроки. При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта подрядчик выполняет их устранение за счет собственных средств.

Глава заполярной столицы отметил, что для улучшения качества дорожного покрытия в Мурманске применяют современные технологии. Используется щебеночно-мастичная смесь, которая хорошо зарекомендовала себя в северных климатических условиях. В прошлом году впервые в областном центре был применен метод холодной регенерации, с его помощью отремонтировали два съезда с автодороги Р-21 «Кола»: в районе улицы Шевченко и Верхне-Ростинского шоссе.

– Общая протяженность городской дорожной сети составляет 236 километров. В среднем в год ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров, – сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что все планы по проведению ремонта дорог составляются с учетом пожеланий горожан. В настоящее время работы ведутся на улицах Домостроительной и Подгорной. Также запланирована модернизация системы освещения и обновление городских лестниц.

Продолжается реализация проекта «Дорога в школу», в рамках которого ремонтируются проезды к социально значимым учреждениям. За последние годы обновлено более 100 объектов.

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