На улице Калинина будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Калинина в северном направлении с 8 часов 29 июля до 20 часов 30 июля;

– по ½ проезжей части улицы Калинина в южном направлении с 8 часов 31 июля до 20 часов 1 августа.