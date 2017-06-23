На улице Копытова будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по ремонту теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта, на 6,5 метра по ширине проезжей части улицы Копытова (в районе домов №№ 43 и 45) в восточном направлении с 8 часов 26 июня до 20 часов 31 августа.