Мурманская область. Арктика31.08.17 16:54
На улице Папанина планируется ограничить движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке ливневой канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта:
- на 3 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Папанина в районе домов №№ 16, 18 в южном направлении с 8 часов 1 сентября до 20 часов 2 сентября;
– по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Папанина в районе домов №№ 16, 18 на 3 метра в южном направлении и на 2 метра в северном направлении с 8 часов 3 сентября до 20 часов 3 сентября.
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