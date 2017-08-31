На улице Папанина планируется ограничить движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке ливневой канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничить движение всех видов транспорта:

- на 3 метра по первой полосе от края проезжей части улицы Папанина в районе домов №№ 16, 18 в южном направлении с 8 часов 1 сентября до 20 часов 2 сентября;

– по первой полосе от осевой линии проезжей части улицы Папанина в районе домов №№ 16, 18 на 3 метра в южном направлении и на 2 метра в северном направлении с 8 часов 3 сентября до 20 часов 3 сентября.