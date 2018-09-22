На улице Папанина появится новый дорожный знак «Остановка запрещена»

Администрация города Мурманска информирует, что для обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и исключения образования транспортных заторов на улично-дорожной сети областного центра с 12 октября запрещается стоянка автотранспорта на участке автодороги по ул. Папанина от дома № 21 по ул. Папанина до пересечения с просп. Ленина в северном направлении. Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» будет установлен в районе дома 21 по ул. Папанина.

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» требования дорожных знаков вступят в силу через 20 дней после официальной публикации.

Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.