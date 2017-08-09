На улице Подгорной в Мурманске планируется ограничить движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по замене переездного настила и ремонту асфальтобетонного покрытия на железнодорожных переездах планируется ограничить движение всех видов транспорта:

– по 1/2 проезжей части улицы Подгорной в районе дома № 132 в северном направлении с 8 часов 10 августа до 20 часов 15 августа;

– по 1/2 проезжей части улицы Подгорной в районе дома № 132 в южном направлении с 8 часов 16 августа до 20 часов 18 августа;

– по 1/2 проезжей части улицы Подгорной в районе остановки общественного транспорта «Коптильный завод» в северном направлении с 8 часов 19 августа до 20 часов 22 августа;

– по 1/2 проезжей части улицы Подгорной в районе остановки общественного транспорта «Коптильный завод» в южном направлении с 8 часов 23 августа до 20 часов 31 августа.