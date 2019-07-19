На улице Подстаницкого будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Подстаницкого (в районе дома № 20) в восточном направлении - с 8 часов 22 июля до 20 часов 23 июля;

– по ½ проезжей части улицы Подстаницкого (в районе дома № 20) в западном направлении - с 8 часов 24 июля до 20 часов 25 июля.