На улице Радищева в Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке волоконно-оптической линии связи будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части улицы Радищева:

— в районе дома № 56 в восточном направлении с 8 часов 4 июня до 20 часов 5 июня;

— в районе дома № 55 в восточном направлении с 8 часов 6 июня до 20 часов 8 июня.