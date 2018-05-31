Мурманская область. Арктика31.05.18 12:22
На улице Радищева в Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке волоконно-оптической линии связи будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части улицы Радищева:
— в районе дома № 56 в восточном направлении с 8 часов 4 июня до 20 часов 5 июня;
— в районе дома № 55 в восточном направлении с 8 часов 6 июня до 20 часов 8 июня.
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