На улице Скальной Мурманска появится зона отдыха

Территория на улице Скальной (в районе дома № 7а) преобразится так, как хотят ее видеть горожане. Дизайн-проект этого объекта будет представлен на прямое голосование.

– Молодёжь выдвинула инициативу реконструировать тихие зоны отдыха в микрорайонах города, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – Были выбраны 24 объекта, расположенные во всех округах столицы Заполярья. Теперь очередь за горожанами, именно они смогут решить, какой должна быть зона отдыха в их районе.

Каждый житель сможет составить свое видение проекта благоустройства конкретной зоны отдыха, указав наиболее приоритетное наполнение для территории. Нужны ли клумбы, что важнее – тренажеры, скейт-парк или детский игровой комплекс. На улице Скальной предлагается установить площадки для воркаута, урны, скамейки, освещение, биотуалет, но что в итоге появится на данном объекте, решат горожане.

– Проголосовать за наполнение этой территории можно будет в Единый день голосования – 8 сентября на 74 счётных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России, – подчеркнула депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.