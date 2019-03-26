На улице Воровского состоится общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманска

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона будет запрещена парковка всех видов транспорта за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00 до 17 часов 28 марта.

Кроме того, на указанном участке, будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца с 8 до 17 часов 28 марта.