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Мурманская область. Арктика26.03.19 11:25

На улице Воровского состоится общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманска

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции  Мурманского гарнизона будет запрещена парковка всех видов транспорта за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00 до 17 часов 28 марта.

Кроме того, на указанном участке, будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца с 8 до 17 часов 28 марта.

 

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