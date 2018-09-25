На улице Воровского в Мурманске запретят движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона планируется запретить парковку всех видов транспорта за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской с 00 до 17 часов 27 сентября.

Кроме того, на указанном участке, планируется запретить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца с 8 до 17 часов 27 сентября.