На улице Заводской Мурманска планируется ограничение движения автотранспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничение движения:

- по 1/2 проезжей части улицы Заводской в районе дома № 6 в западном направлении с 8 часов 24 августа до 20 часов 25 августа;

- по 1/2 проезжей части улицы Заводской в районе дома №7 в западном направлении с 8 часов 28 августа до 20 часов 29 августа;

- по 1/2 проезжей части улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома № 1 по улице Заводской в северном направлении с 8 часов 30 августа до 20 часов 31 августа;

- по 1/2 проезжей части улицы Заводской до дома № 44 по проспекту Кирова в районе дома № 1 по улице Заводской в южном направлении с 8 часов 1 сентября до 20 часов 4 сентября;

- по 1/2 проезжей части проспекта Кирова в районе дома № 31 в северном направлении с 8 часов 11 сентября до 20 часов 12 сентября.