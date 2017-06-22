На улице Заводской открыли «мощный символ» серьёзного настроя Финляндии на сотрудничество с Мурманской областью

Перспективы сотрудничества Финляндии и Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила вчера с финской делегацией, возглавляемой статс-секретарём МИД Финляндии господином Петером Стенлундом. Как отметила, открывая встречу, Марина Ковтун, представительный состав делегации говорит о том, что финская сторона уделяет большое внимание вопросам взаимодействия с Россией по всем направлениям и не в последнюю очередь – в сфере развития Арктики.

«С мая этого года Финляндия председательствует в Арктическом совете и, насколько я знаю, определила в качестве приоритетов на период председательства вопросы охраны окружающей среды, жизни коренных малочисленных народов, изучения климата, совершенствования связи и коммуникаций. Для нас эти направления также являются очень важными. Я думаю, что мы могли бы очень плодотворно сотрудничать в этих направлениях», – подчеркнула Марина Ковтун.

Господин Петер Стенлунд поблагодарил правительство Мурманской области за содействие в вопросе предоставления представительству финского генконсульства в Мурманске нового помещения. Церемония открытия нового здания на улице Заводской состоялась 21 июня, и Петер Стенлунд назвал это событие «мощным символом» серьёзного настроя Финляндии на сотрудничество с Мурманской областью.

«Есть определенный символизм и в том, что Финляндия является единственной страной-участницей Европейского союза, которая имеет своё дипломатическое представительство в Мурманске», – отметил господин Петер Стенлунд.

Марина Ковтун выразила уверенность, что новое здание Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге станет комфортным и гостеприимным домом как для финских гостей, так и для жителей области.