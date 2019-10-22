На уроке травологии выяснили, насколько хорошо севнряне знают растения, хранящиеся в кухонных ящиках

В Мурманской областной научной библиотеке продолжаются встречи в рамках лектория «Край, в котором я живу». В этот раз в качестве лектора выступил кандидат биологических наук, заместитель директора Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, председатель Мурманского отделения Русского ботанического общества Евгений Боровичёв.

Он рассказал о ярком и многообразном мире растений, окружающем нас. Многие из них являются лекарственными и оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Календула, зверобой, можжевельник, василек - кладезь полезных свойств. Важное место в кладовой природы занимают пряные травы: корица, ваниль, шафран, гвоздика, эстрагон. Они относятся к различным ботаническим семействам, однако всех их объединяет, прежде всего, та роль, которую они играют в жизни человека, и в этом их истинная ценность. Эти удивительные растения ценны как приправы, придающие пище новые вкусовые оттенки, широко используются в парфюмерии. Их пряные ноты придают духам яркие оттенки. Ароматы приобретают остроту, терпкость, нежность, сладость - «запах пряностей».

После теоретической части лекции было организовано практическое занятие. Участники встречи выяснили, насколько хорошо они знают растения, хранящиеся в кухонных ящиках и кладовых.

С растительным миром Кольского полуострова познакомили издания из фонда библиотеки. Лекция вызвала активный интерес слушателей и многочисленные вопросы аудитории.