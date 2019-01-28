На уроки - с хорошим настроением

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил школу № 38.

В 2018 году в учреждении выполнены работы по комплексному ремонту спортивного зала. Проведена замена оконных блоков, отремонтированы стены и потолок, заменена система отопления, установлены новые баскетбольные щиты, а также здесь появился новый пол с современным спортивным паркетом.

– Ремонтные работы внутри знаний образовательных учреждений проводятся планово, – рассказал Андрей Сысоев. – В предыдущие годы в школе № 38 установлена система видеонаблюдения, выполнен ремонт лестницы на территории образовательного учреждения, комплексный ремонт кабинета физики, установлена вентиляция в мастерских, а также выполнен частичный ремонт кровли.

Если говорить о замене окон в школах заполярной столицы, то эта работа только набирает обороты. Сейчас программа «Тёплое окно» направлена на детские сады Мурманска. В ближайшие три года вопрос установки современных стеклопакетов в дошкольных образовательных учреждениях будет закрыт полностью, такие же масштабные работы начнут выполнять и в школах. Также в планах городских властей – приступить к ремонту фасадов учебных заведений.