На вершине горы Айкуайвенчорр установили флаг чемпионата по юкигассен

На прошедших выходных в Кировске состоялись игры V Кубка Мурманской области по юкигассен – игре в снежки по правилам. Соревнования прошли на территории самого высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр» – у подножия горы Айкуайвенчорр, а финальные состязания чемпионата по снежному бою было решено провести на отметке 850 метров над уровнем моря. Такой формат был опробован впервые благодаря поддержке объединенной профсоюзной организации «ФосАгро-Апатит» и ее Молодёжного совета.

За звание чемпионов Заполярья в этом году боролись 13 команд участников из Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Апатитов и Кировска – работающая молодежь компаний «Апатит», «СЗФК», «РУСАЛ», «Ковдорский ГОК» и студенты апатитского и кировского филиалов Мурманского арктического государственного университета, Кольского медицинского колледжа. В качестве судей турнира выступили опытные рефери из Кемиярви: президент и вице-президент федерации юкигассен Ари Пёюлио и Лео Корхонен.

В финале за звание чемпиона сразились мурманские команды «УНО» и «Скала» – победу одержала последняя. Бронза чемпионата – у кандалакшской команды «Войта».

Теперь команды региона готовятся к Чемпионату Европы по юкигассен, он пройдет в Кемиярви с 6 по 8 апреля.

Лучшая команда регионального кубка имеет возможность отправиться на первенство Европы благодаря поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области – кубок получил финансовую поддержку министерства в рамках конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год. Экипировка для игры в юкигассен была закуплена в рамках гранта Росмолодёжи, который организаторы получили прошлым летом на молодёжном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога», – шлемы последнего поколения были специально разработаны для юкигассен в Японии.