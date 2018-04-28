На «Весеннюю капель» собрались спортсмены со всей области
Вчера во Дворце спорта центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1) прошел XXIX детский фестиваль по спортивной борьбе «Весенняя капель». Ежегодный фестиваль проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, Федерации спортивной борьбы города Мурманска. В этот раз в зале Дворца спорта собралось более 60 участников из Мурманской области и Норвегии.
- На этот фестиваль с удовольствием приезжают любители греко-римской борьбы со всей области, поскольку он становится кульминационным событием спортивного сезона - вся работа тренеров, достижения воспитанников за год показываются на ковре, - рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. - Сегодня эти соревнования - еще и отборочный этап к первенству области, которое состоится в мае. Затем будет сформирована сборная, которая представит наш регион на соревнованиях по Северо-Западу.
Традиционные состязания проводятся с целью укрепления дружественных и интернациональных связей, популяризации греко-римской борьбы, повышения спортивного мастерства борцов, выявления сильнейших спортсменов заполярной столицы.
- Опытный состав судейских бригад обеспечивает всегда высокий уровень проведения соревнований, поэтому это спортивное событие, несмотря на легкое весеннее название, является очень серьезным, - отметил заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь.
Победители и призеры награждены медалями и дипломами. Кроме того, организаторами учреждены специальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику», «Лучший борец», «Лучший судья».