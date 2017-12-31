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Мурманская область. Арктика31.12.17 10:30

На водоёмах Мурманской области продолжается ледостав

Несмотря на морозные дни, на реках и водоёмах Мурманской области продолжается ледостав. Причём, на большинстве рек и водоёмов меньше нормы на 05-10 см.

Инспекторский состав ГИМС постоянно ведет мониторинг ледовой обстановки. Так, государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка п.Никель Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели замеры толщины льда на водоёмах Печенгского района. При этом, как отмечают специалисты, в связи с природными и погодными условиями на акватории губы Печенга чисто – льда нет.

В Кандалакшском заливе толщина льда варьируется от 0 до 12 см, на Княжегубском водохранилище – от 10 до 15 см. Однако лед остается тонким и непрочным, в связи с этим сохраняется угроза возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.

На реке Умба толщина льда составляет от 5 до 15 см, реке Нива – 10-20 см; озере Поповское – 15-28 см; озере Ловозеро – 17-26 см; озере Чалмозеро – 20-30 см; озере Комсомольское – 22-25 см; озере Экостровская Имандра – 20-25 см.

Однако структура льда на водоёмах региона неоднородна, отмечают сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. В связи с этим они рекомендуют любителям зимней рыбалки, лыжных прогулок или катания на коньках воздержаться от выхода на лёд в этот период, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к водоёмам.

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