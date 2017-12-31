На водоёмах Мурманской области продолжается ледостав
Несмотря на морозные дни, на реках и водоёмах Мурманской области продолжается ледостав. Причём, на большинстве рек и водоёмов меньше нормы на 05-
Инспекторский состав ГИМС постоянно ведет мониторинг ледовой обстановки. Так, государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка п.Никель Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели замеры толщины льда на водоёмах Печенгского района. При этом, как отмечают специалисты, в связи с природными и погодными условиями на акватории губы Печенга чисто – льда нет.
В Кандалакшском заливе толщина льда варьируется от 0 до
На реке Умба толщина льда составляет от 5 до
Однако структура льда на водоёмах региона неоднородна, отмечают сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области. В связи с этим они рекомендуют любителям зимней рыбалки, лыжных прогулок или катания на коньках воздержаться от выхода на лёд в этот период, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к водоёмам.