Мурманская область. Арктика15.07.19 10:20
На водоёмах Мурманской области усилены меры борьбы с браконьерством
На водоёмах Мурманской области усилены меры борьбы с браконьерством. По поручению главы региона под особым контролем находятся реки Терского района. Комплексный межведомственный природоохранный рейд стартовал на территории государственного природного рыбохозяйственного заказника регионального значения «Варзугский».
За выходные дни на реках выявлено семь нарушений. Усиленное патрулирование будет осуществляться до конца сезона.
Рейды организованы региональным Минприроды совместно с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Росрыболовства. Об этом доложил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп сегодня на оперативном совещании.
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Влад Северный
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