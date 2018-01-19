На время взрывных работ 22 января планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 22 января планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке 15 км+800 – 17 км+300. Это связано с проведением взрывных работ.

Движение будет закрыто 22 января, в понедельник, с 12.00 до 14.00. Перерыв в движении в указанный период проведения взрывных работ составит 20 минут.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.