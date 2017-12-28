На время взрывных работ 29 декабря планируется закрыть движение транспорта на участке автоподъезда к Белокаменке

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 29 декабря планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта на автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 – км 0+850 и автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300. Это связано с проведением взрывных работ.

Движение будет закрыто 29 декабря, в пятницу, с 11.00 до 15.00. Перерыв в движении в указанный период проведения взрывных работ составит 20 минут.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.