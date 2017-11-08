Мурманская область. Арктика08.11.17 10:57
На время взрывных работ 9 ноября планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги Кола – Мурмаши
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 9 ноября планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши. Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Движение будет закрыто 9 ноября, в четверг, с 15.00 до 16.00.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.
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