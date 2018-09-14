На время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги в районе города Полярные Зори

С 14 по 23 сентября на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» с 1188 км по 1193 км запланировано проведение взрывных работ.

Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 14 по 23 сентября с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов. Перерыв в движении составит не более 20 минут.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по указанному участку автодороги Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.