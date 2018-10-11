Мурманская область. Арктика11.10.18 09:18
На время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги в районе Зеленоборского
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» на 1112 км в районе пос. Зеленоборский будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
Движение будет перекрываться 11 октября с 16.00 до 18.00, а также 12 и 13 октября с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Задержка в пути составит не более 30 мин.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по указанному участку автодороги Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.
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Татьяна
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Тема актуальная, спасибо, что начали об этом говорить. Ролики про сплошную тоже нужны. Номера машин там хорошо видны. А есть ли реакция гаишников на такие нарушения? Все чаще приходится наблюдать, как
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Михаил
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