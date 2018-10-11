На время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта на участке автодороги в районе Зеленоборского

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» на 1112 км в районе пос. Зеленоборский будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Движение будет перекрываться 11 октября с 16.00 до 18.00, а также 12 и 13 октября с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00. Задержка в пути составит не более 30 мин.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по указанному участку автодороги Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.