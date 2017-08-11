На выборах 3 и 10 сентября будет высокий уровень конкуренции

Ход избирательной кампании и подготовку к единому дню голосования сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун обсудила с председателем Избирательной комиссии Мурманской области Антоном Богомоловым.

В единый день голосования 10 сентября на территории Мурманской области состоятся выборы депутатов Советов депутатов ЗАТО Видяево, Ковдорского района, сельского поселения Териберка, а также довыборы депутатов в Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле. За неделю до этого, 3 сентября, пройдут довыборы двух депутатов в ЗАТО Александровск.

«У вас и ваших коллег сейчас довольно напряжённая пора. Меньше месяца осталось до единого дня голосования 10 сентября. На днях закончился этап выдвижения кандидатов, скоро начнется агитационный период. Как идет подготовка к агитационному периоду, какова в целом ситуация на сегодняшний день и степень готовности избирательных комиссий?», – обратилась глава региона к председателю избирательной комиссии.

Глава избиркома Антон Богомолов поблагодарил губернатора Марину Ковтун за внимание к работе избирательных комиссий Мурманской области.

«Сейчас закончился период и выдвижения, и регистрации кандидатов в депутаты в девяти муниципальных образованиях. Наибольшая конкуренция среди кандидатов развернулась в столице края, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск. В настоящий момент на 52 депутатских мандата выдвинуты 161 кандидат. Это достаточно высокий уровень конкуренции. Активно участвуют и политические партии, и самовыдвиженцы», – сообщил Антон Богомолов, добавив, что избирательная кампания проходит в спокойном режиме, без политических конфликтов.

Глава региональной избирательной комиссии также отметил, что 10 и 3 сентября северян ждёт 51 избирательный участок. Все они готовы к работе.