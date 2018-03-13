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Мурманская область. Арктика13.03.18 07:10

На выборы подвезут на автобусах

Жители микрорайонов Дровяное и Три ручья в день голосования, 18 марта, смогут воспользоваться специальными автобусами, чтобы добраться до избирательного участка № 112 (г. Мурманск, ул. Баумана, 44).

Для доставки избирателей выделено два автобуса ПАЗ с государственными регистрационными номерами С010МА 51 и С023МА 51.

Перевозка будет осуществляться с 8 до 20 часов по маршруту: район Абрам-Мыс – Три ручья – Дровяное – ул. Баумана, 44 и обратно.

Интервал движения составит 40 минут, перерывы - с 11 до 12 часов и  с 15 до 16 часов.

 

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