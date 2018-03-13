Мурманская область. Арктика13.03.18 07:10
На выборы подвезут на автобусах
Жители микрорайонов Дровяное и Три ручья в день голосования, 18 марта, смогут воспользоваться специальными автобусами, чтобы добраться до избирательного участка № 112 (г. Мурманск, ул. Баумана, 44).
Для доставки избирателей выделено два автобуса ПАЗ с государственными регистрационными номерами С010МА 51 и С023МА 51.
Перевозка будет осуществляться с 8 до 20 часов по маршруту: район Абрам-Мыс – Три ручья – Дровяное – ул. Баумана, 44 и обратно.
Интервал движения составит 40 минут, перерывы - с 11 до 12 часов и с 15 до 16 часов.
Комментарии
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Последние комментарии
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
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Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
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Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
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