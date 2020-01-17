Мурманская область. Арктика17.01.20 18:02
На выходные в Мурманской области ожидается чудесная зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 января Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, а южная часть нашего региона - под влиянием циклона, смещающегося с центральной части Скандинавии в восточном направлении. По Мурманской области местами пройдёт снег, среднесуточная температура воздуха на севере региона ожидается около климатической нормы, на юге – выше на 1-4°.
Завтра, 18 января, будет облачность переменная. Местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью западный, днём юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18º, при прояснениях -23-28°, днем на севере -12-17º, на юге -5-10º. Гололедица.
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